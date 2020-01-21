بعد “ضجة” تغريدة المساومات .. توفيق علاوي يخرج عن صمته ويهاجم الحكومات السابقة

2020/01/21 | 18:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أصدر الوزير السابق والمرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي ،الثلاثاء، توضيحاً بعد انتشار تدوينة تفيد...

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