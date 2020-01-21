ايطاليا تؤكد وقوفها مع العراق في هذه الظروف الحساسة

2020/01/21 | 18:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الايطالي، لورينزو جوريني، والوفد المرافق له الذي يضم رئيس أركان الدفاع والسفير الايطالي لدى العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات العراقية الايطالية وتعزيز التعاون العسكري وتطورات الأزمة الاقليمية، وحضر اللقاء رئيس أركان الجيش وعدد من المستشارين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان على "اعتزازه بالعلاقات بين البلدين في جميع المجالات ، واهمية استمرار التعاون ودعم القدرات العسكرية والأمنية العراقية في مجال التدريب"، مبينا موقف الحكومة العراقية وقرار مجلس النواب "بانسحاب القوات الاجنبية ، وسياستها ببناء علاقات متوازنة في المحيط العربي والاقليمي والدولي وسعيها الدائم لنزع فتيل الأزمات وتحقيق التهدئة ، وأهمية ان تحترم الدول سيادة العراق وأمنه واستقراره ، وان الحكومة العراقية ماضية بإقامة علاقات الصداقة والتعاون مع جميع الدول المجاورة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل".

من جهته اعرب وزير الدفاع الايطالي، عن "دعم حكومة بلاده لأمن واستقرار العراق وسيادته الوطنية وعزم الحكومة الايطالية على الوقوف مع العراق، خصوصا في هذه الظروف الحساسة وتعزيز موقفه انسجاما مع العلاقات المتميزة والمتنامية بين البلدين وحرصها على توسيع التعاون مع العراق وتلبية احتياجات القوات العسكرية والأمنية في مجالات التسليح والتدريب"، مشيدا "بمواقف الحكومة العراقية في محيطها الاقليمي وتحقيق أمن واستقرار العراق وإبعاده عن الصراعات الدولية".

وأكد على "ضرورة تجاوز الاوضاع الراهنة في المنطقة وتجنيب شعوبها ومصالحها مخاطر الحرب، وأهمية التعاون والتشاور بين البلدين في هذا المجال الذي يهم أمن واستقرار المنطقة والعالم".

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