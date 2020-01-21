2020/01/21 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقطع عمال فرنسيون، اليوم الثلاثاء، الكهرباء عن سوق "رانجيس"، أكبر سوق جملة للأغذية الطازجة في العالم، وذلك احتجاجاً على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.وذكر متحدث باسم سوق رانجيس الدولي، إنه تمت الاستعانة بإمدادات الكهرباء الطارئة عندما بدأ الانقطاع الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش وإن الحركة التجارية لم تتعطل.واستمر انقطاع الكهرباء لمدة 90 دقيقة.وكتب فرع العاملين في مجال الطاقة في نقابة الكونفدرالية العامة للشغل على موقع "فيسبوك"، "تم قطع الكهرباء عن رانجيس هذا الصباح".وتسبب انقطاع الكهرباء أيضاً في وقف خدمات قطار أورلي الذي يصل إلى مطار أورلي ثاني أكبر مطارات باريس ازدحاماً.ويسلط قطع إمدادات الكهرباء عمداً الضوء على إصرار النقابات اليسارية في فرنسا على اللجوء للأعمال التصعيدية بعد موجة إضرابات واحتجاجات في الشوارع بدأت في مطلع الشهر الماضي ولم تمنع ماكرون من المضي في إصلاحاته لنظام التقاعد.ويرغب ماكرون في توحيد نظام التقاعد الفرنسي وتقديم حوافز للعاملين حتى يستمروا في العمل لفترة أطول لتعويض تكلفة أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء على مستوى العالم.

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