وزير الدفاع الايطالي يؤكد لعبد المهدي توسيع التعاون في تدريب القوات العراقية

2020/01/21 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، لوزيرالدفاع الإيطالي لورينزو جوريني، أهمية استمرار التعاون مع بلاده لتعزيز قدرات العراق العسكرية.وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن رئيس مجلس الوزراء، استقبل اليوم وزير الدفاع الايطالي لورينزو جوريني، والوفد المرافق له الذي يضم رئيس أركان الدفاع والسفير الايطالي لدى العراق.وأضاف أن اللقاء بحث تطويرالعلاقات العراقية الايطالية وتعزيز التعاون العسكري وتطورات الأزمة الاقليمية.واشار إلى أن عبد المهدي أكد اعتزازه بالعلاقات بين البلدين في جميع المجالات، واهمية استمرار التعاون ودعم القدرات العسكرية والأمنية العراقية في مجال التدريب.وبين عبد المهدي للوزير الإيطالي، موقف الحكومة العراقية وقرار مجلس النواب بانسحاب القوات الاجنبية، وسياستها ببناء علاقات متوازنة في المحيط العربي والاقليمي والدولي وسعيها الدائم لنزع فتيل الأزمات وتحقيق التهدئة، وأهمية ان تحترم الدول سيادة العراق وأمنه واستقراره، وان الحكومة العراقية ماضية بإقامة علاقات الصداقة والتعاون مع جميع الدول المجاورة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل.من جهته أكد وزير الدفاع الايطالي،على دعم حكومة بلاده لأمن واستقرار العراق وسيادته الوطنية وعزم الحكومة الايطالية على الوقوف مع العراق، خصوصا في هذه الظروف الحساسة وتعزيز موقفه انسجاما مع العلاقات المتميزة والمتنامية بين البلدين وحرصها على توسيع التعاون مع العراق وتلبية احتياجات القوات العسكرية والأمنية في مجالات التسليح والتدريب.وأشاد جوريني، بمواقف العراق في محيطه الاقليمي وتحقيق أمن واستقرار البلاد وإبعاده عن الصراعات الدولية.وأكد على ضرورة تجاوز الاوضاع الراهنة في المنطقة وتجنيب شعوبها ومصالحها مخاطرالحرب ، وأهمية التعاون والتشاور بين البلدين في هذا المجال الذي يهم أمن واستقرارالمنطقة والعالم.

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