عبد المهدي: اغلاق الطرق والمدارس ليس تظاهراً سلمياً ونحن لا نريد زيادة التصعيد بالبلد

2020/01/21 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- اربيل

وصل وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غيريني، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، إلى مطار اربيل ، لزيارة إقليم كردستان، قادما من بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن غيريني وصل مطار اربيل ، وكان في استقباله، وزير بيشمركة كردستان، شورش

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني، الثلاثاء 21-1-2020، ان تسمية رئيس الحكومة الانتقالية ستتم بشكل يراعي التوافق السياسي، دون فرض رأي كتلة معينة على باقي الكتل والأحزاب السياسية.

وقال الكناني، لـ(بغداد اليوم)، ان "

بغداد اليوم - متابعة

رد وزير الكهرباء بحكومة تصريف الاعمال لؤي الخطيب ، الثلاثاء 21-1-2020، على مطالبته بترك منصبه استجابة لمطالب رفعها متظاهرون كونه من الشخصيات التكنوقراط.

وقال الخطيب في تغريدة رداً على سؤال استغرب استمراره في منصبه رغم اتهام

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