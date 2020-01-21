سبع لجان نيابية في ورشة تخص قانون جرائم المعلوماتية

2020/01/21 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت سبع لجان نيابية، في ورشة دولية متخصصة بقانون جرائم المعلوماتية بإشراف دولي مع الجانب الحكومي في عمان.

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