الحلبوسي والصفدي يبحثان اربعة ملفات

2020/01/21 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي خفض التصعيد وزيادة التعاون.

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