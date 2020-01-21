محمد توفيق علاوي يوضح حقيقة اعتذاره عن رئاسة الحكومة الانتقالية بسبب ضغوط كتلة سياسية

2020/01/21 | 18:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الوزير السابق والمرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بخصوص تقديمه اعتذاراً عن رئاسة الحكومة الانتقالية.وذكر علاوي في تغريدة له على ’’تويتر’’، “لقد تم وضع تغريدة […]

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