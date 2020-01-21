وزير الكهرباء يرد على مطالبته بترك منصبه

2020/01/21 | 18:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد وزير الكهرباء بحكومة تصريف الاعمال لؤي الخطيب، على مطالبته بترك منصبه استجابة لمطالب رفعها متظاهرون كونه من الشخصيات التكنوقراط.وقال الخطيب في تغريدة رداً على سؤال استغرب استمراره في […]

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