2020/01/21 | 19:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن العراق وقع عقداً مع الأمم المتحدة لدعم تنفيذ التعداد العام للسكان العام الجاري، فيما كشفت عن بعض تفاصيل العقد.وقالت الوزارة، في بيان، إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أهم تفاصيل العقد المبرم بين الأمم المتحدة ووزارة التخطيط) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أهم تفاصيل العقد المبرم بين الأمم المتحدة ووزارة التخطيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).