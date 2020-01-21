2020/01/21 | 19:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةانهى فريق الزوراء تحضيراته لمواجهة نادي بونيودكور الاوزبكي غداً الاربعاء في الساعة 12 ظهراً بتوقيت بغداد.وخاض فريق الزوراء اليوم الثلاثاء، مرانه الاخير بمشاركة جميع اللاعبين بعد عودة اللاعب مصطفى محمود للتدريبات الجماعية. من جانبه اكد مدرب الفريق باسم قاسم عن جاهزية "النوارس" للمباراة رغم الصعوبات التي واجهت الفريق وابرزها عدم لعب مباراة رسمية منذ ثلاث اشهر .واشار قاسم على عزم الجميع على تحقيق نتيجة ايجابية لافراح جماهيرنا العراقية والعبور للدور المقبل.مقررات المؤتمر الفني المباراة ستقام يوم غد في الساعة 12 ظهراً بتوقيت بغداد.يرتدي بونيودكور الازرق الكامل ، بينما يرتدي الزوراء الابيض الكامل.في حال التعادل ستكون هناك اشواط اضافية وفي حال استمرار التعادل سيكون الحسم بالركلات الترجيحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. الزوراء في اختبار صعب امام بونيودكور الاوزبكي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. الزوراء في اختبار صعب امام بونيودكور الاوزبكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).