روبرت وود: تخصيص إيران جائزة مالية لقتل ترمب يبرز الأسس الإرهابية لحكومتها

2020/01/21 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود، على عرض سياسي إيراني جائزة مالية، مقابل قتل الرئيس دونالد ترمب.

ووصف وود في تصريح، العرض الذي قدمه النائب الإيراني أحمد حمزة، بمنح جائزة مقدارها ثلاثة ملايين دولار مقابل رأس ترمب، وصفه بأنه سخيف، ويبرز الأسس الإرهابية للحكومة الإيرانية، مضيفا ان ذلك يظهر كيف ان على النظام أن يغير سلوكه.

وكان النائب الإيراني، قد أعلن انه يخصص الجائزة نيابة عن محافظة كرمان، مسقط رأس قاسم سليماني، ليكون العرض هو الثاني بعد ان كانت الحكومة الإيرانية قد خصصت جائزة مالية أكبر، لأي شخص يتمكن من قتل الرئيس الأميركي.

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