2020/01/21 | 19:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الايطالي يصل اربيل

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