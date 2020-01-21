شرطة ذي قار توضح حقيقة حريق أنبوب نفطي بالشطرة

2020/01/21 | 19:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين] أوضحت مديرية شرطة ذي قار، حقيقة اندلاع حريق في الانبوب النفطي الناقل في قضاء الشطرة.

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