محمد علاوي يوضح حقيقة [ ماذا حصل ليلة التكليف]

2020/01/21 | 19:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نفى الوزير السابق، محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، رفض ترشحه لمنصب رئيس الحكومة القادمة، بسبب "إملاءات بعض الجهات السياسية".

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