تفاهمات دفاعية وأمنية بين الكويت والعراق 

2020/01/21 | 19:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، إن هناك تفاهمات بين الأجهزة الدفاعية الكويتية والعراقية، مشددا على أمن واستقرار الحدود بين البلدين....

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