2020/01/21 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي الوداد البيضاوي المغربي يعلن تعيين المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر في منصب المدير الفني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديسابر يعود لتدريب الوداد المغربي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديسابر يعود لتدريب الوداد المغربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).