2020/01/21 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قلب ساحة التحرير تتنوّع النشاطات الدليمي تحت (خيمة العراق) لتحقيق المطالب بغداد – الزمان يحرص الناشطون الوطنيون على تنويع مساهماتهم التي تدعم المحتجين في ساحة التحرير ببغداد، وهم لا يكتفون بالحضور اليومي في هذا المكان الذي تحول الى رمز شبابي للمستقبل عبر شعار (نريد وطنا) و(نازل آخذ حقي) وما يتفرع عنه من مطالب مختصرة، […]

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