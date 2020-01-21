القناص ينشر “الرعب” في ساحات التظاهر من جديد

2020/01/21 | 19:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق عاد الرعب من جديد إلى ساحات الاحتجاج في #بغداد، والتي امتدت من “التحرير والخلاني والطيران” إلى طريق محمد القاسم، بعد تأكيدات كثيرة من المحتجين بظهور فريق […]

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