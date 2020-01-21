بالمستندات.. إنقلاب العاملون بقناة “الشرق الإخوانية” على إدارتها ويكشفون المستور

2020/01/21 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أصدر العاملون في قناة الشرق الإخوانية، بيانا معلنين من خلاله سيطرتهم على الموقع الرسمي للقناة وحسابيها عبر منصتي تويتر وإنستجرام، وذلك بسبب تلقي الإدارة ملايين الدولارات شهريًا من الإرهابي ياسر العمدة، دون زيادة رواتبهم الشهرية.ونشر العاملين بالقناة الإخوانية، عبر حساب القناة الرسمي على “تويتر”، البيان الذى جاء به : “بعد مطالبتنا […]

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