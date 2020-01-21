2020/01/21 | 19:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الحشد الشعبي، الثلاثاء، الى جانب الجهلت الرسمية والامنية بافتتاح عدد من المدارس في محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان وفد من اللواء 41 بالحشد حضر في افتتاح عدة دوائر ومدارس ابتدائية ومتوسطة في ناحية يثرب جنوب سامراء.وأضاف ان الافتتاح الرسمي حضرته شخصيات نيابية وعسكرية وسط إشادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يشارك بافتتاح مبان ومدارس في صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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