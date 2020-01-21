المالكي: احداث تخريبية اخترقت التظاهرات ونحذر من اثار ’’كارثية’’ بسبب تأخر تسمية رئيس جديد للوزراء

2020/01/21 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الثلاثاء (21 كانون الثاني، 2020) أن احداث تخريبية اخترقت التظاهرات، فيما حذر من آثار "كارثية" بسبب تأخر تسمية رئيس جديد للوزراء.

وقال المالكي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "اطالة فترة البحث عن مرشح مقبول كفوء لرئاسة الوزراء فِي ظل الأحداث التخريبية التي اخترقت التظاهرات، سيجعل القدرة على معالجة الامر صعبا وسينتهي الى نتائج اكثر كارثية".

وأضاف، ان "مسؤولية ذلك يتحملها من يعرقل اختيار مرشح رئاسة الوزراء".

ولليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء "مهلة وطن"، التي منحها المتظاهرون، دون تحقيق مطالبهم، تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية تصعيداً في الاحتجاج السلمي، تمثل بقطع الطرق الرئيسة، والفرعية، لعدد من المحافظات، وقطع الطريق الدولي، الرابط بين المحافظات الجنوبية بالوسطى، بالإضافة الى الطرق التي تربط المحافظات بعضها ببعض، احتجاجاً على تأخير تكليف شخصية مقبولة لشغل منصب رئيس الوزراء لقيادة حكومة مؤقتة.

الى ذلك، كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم، عن حصيلة جديدة لضحايا ومعتقلي التظاهرات منذ صباح أمس الأول الأحد.

وذكرت المفوضية، في بيان، أنها "وثقت ومن خلال فرقها الرصدية المنتشرة في ساحات التظاهر لبغداد وعدد من المحافظات التظاهرات الجارية، وما رافقها من احداث مؤسفة تسببت بسقوط ضحايا واعتقالات نتيجة المصادمات التي حدثت بين المتظاهرين والقوات الامنية وكانت حصيلتها في محافظة (بغداد)، استشهاد (4) واصابة (85) متظاهرا واعتقال(36) متظاهرا".

وأضافت: "كما وثقت المفوضية استشهاد متظاهر (1) واصابة (3) في محافظة (ديالى) وفي محافظة (البصرة)، تسببت المصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية باستشهاد (3) متظاهرين واصابة (1) متظاهر و (24) من القوات الامنية واعتقال (22) متظاهراً، وفي محافظة (ذي قار) تسببت المصادمات بإصابة (8) متظاهرين، اما في محافظة (كربلاء المقدسة) فكانت الحصيلة استشهاد (2) من متظاهرين واصابة (18) واعتقال (30) آخرين".

واردفت، انها "وثقت قيام اعداد من المتظاهرين بغلق الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات وحرق الاطارات واستمرار غلق الدوائر الرسمية والمؤسسات التربوية وتعطيل العديد من المرافق العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين".

بغداد اليوم _ بغداد

حذفت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، من موقعها ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جمعت الوزير محمد علي الحكيم، مع شخصيات أخرى من بينها الفريق الركن جميل الشمري، المطلوب بتهمة قمع وقتل المحتجين في الناصرية.

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاحد 21 كانون الثاني 2020، أنه لا يوجد أي تحرك حقيقي لتسمية رئيس جديد للحكومة، مبينا أن وضع البلد لا يحتمل المزيد.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، إن &

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، ان قطع الطرق واغلاق المدارس ليس تظاهراً سلمياً، مشيرا الى ان حكومته لا تريد زيادة التصعيد في العراق.

وأضاف عبدالمهدي في كلمة له، خلال جلسة م

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