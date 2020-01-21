نائب قائد عمليات صلاح الدين: الشهيد المهندس كان له دور كبير في لم اللحمة الوطنية وجمع وحدة الأجهزة الأمنية

2020/01/21 | 19:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن جاسم محمد خليفة، الثلاثاء، أن القائد الشهيد أبو مهدي المهندس كان له دور كبير في لم اللحمة الوطنية وجمع وحدة الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن القائد الشهيد يحظى باحترام وتقدير اهالي المحافظة والاجهزة الأمنية.وقال خليفة في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى على هامش

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