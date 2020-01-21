2020/01/21 | 19:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف قائممقام قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين خير الله مجيد ابراهيم، الثلاثاء، القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس بـ”أبو الشهداء”، مؤكدا أن العراق بأجمعه يفتقد القائد الشهيد الذي كانت له بصمة خاصة في عمليات التحرير.وقال ابراهيم في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى على هامش حضوره مجلس العزاء المقام على ارواح القادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائممقام الشرقاط: القائد المهندس هو أبو الشهداء الذي افتقده العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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