حصيلة رسمية واحصائية مفزعة.. بغداد وديالى تتصدر المحافظات بعدد شهداء التظاهرات في أقل من 3 أيام

2020/01/21 | 19:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ومن خلال فرقها الرصدية المنتشرة في ساحات التظاهر لبغداد وعدد من المحافظات التظاهرات الجارية ، وما رافقها من احداث مؤسفة تسببت بسقوط ضحايا واعتقالات نتيجة المصادمات التي حدثت بين المتظاهرين والقوات الامنية.وذكرت المفوضية في بيان، انه” كانت حصيلة المصادمات في محافظة (بغداد)، استشهاد (4) واصابة (85) متظاهر […]

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