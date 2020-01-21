بالصور: قمع وقوة مفرطة واستمرار بالقطع.. هكذا بدا “محمد القاسم” وسط بغداد؟

2020/01/21 | 19:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل مئات المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، قطع طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد في محاولة منهم لتصعيد الضغط على السلطة واجبارها على الاستجابة لمطالبهم .ومنذ صبيحة الاحد قطع المتظاهرون الطريق السريع ببغداد فضلا عن قطع جزئي لطريق القناة، بعيد ساعات على انتهاء مهلة الناصرية التي اطلقت يوم الاثنين من الاسبوع الماضي.

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