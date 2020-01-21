2020/01/21 | 19:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، مجلس عزاء كبير على ارواح القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه بحضور رسمي وشعبي كبير.واستذكر الحاضرون مآثر وبطولات القائد الشهيد ودوره الكبير في تحرير مدن ومناطق محافظة صلاح الدين من عصابات “داعش” الإرهابية وإعادة النازحين اليها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقامة مجلس عزاء كبير على ارواح القادة الشهداء في الشرقاط وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقامة مجلس عزاء كبير على ارواح القادة الشهداء في الشرقاط) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقامة مجلس عزاء كبير على ارواح القادة الشهداء في الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).