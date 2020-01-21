2020/01/21 | 19:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..سرادق العزاء تنتشر في ديالى حدادا على ارواح القادة الشهداء .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



سرادق العزاء تنتشر في ديالى حدادا على ارواح القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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