2020/01/21 | 19:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي الانصار اللبناني، تعاقده مع المدرب العراقي، عبد الوهاب ابو الهيل لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن “إدارة نادي الأنصار، تعاقدت مع المدرب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل قادماً من الإخاء الأهلي عاليه وذلك لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة وتحديداً في كأس الاتحاد الآسيوي الذي ينطلق في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الوهاب ابو الهيل مدرباً للانصار اللبناني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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