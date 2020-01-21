2020/01/21 | 19:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يحرقون اطارات ويحاولون قطع طريق سريع الدورة جنوبي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/21 | 19:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يحرقون اطارات ويحاولون قطع طريق سريع الدورة جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يحرقون اطارات ويحاولون قطع طريق سريع الدورة جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).