المالكي‬⁩: من يعرقل اختيار مرشح رئاسة الوزراء يتحمل النتائج الكارثية المستقبلية

2020/01/21 | 19:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس إئتلاف دولة نوري كامل المالكي، اليوم الثلاثاء، من نتائج كارثية بسبب اطالة البحث عن مرشح مقبول لرئاسة الوزراء.

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