لا السنة وهابيون ... ولا الشيعة إيرانيون !!

2020/01/21 | 20:29 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم/ حميد عبد الله

بينَ الشيعة اسلاميون وبعثيون وشيوعيون، راديكاليون وبراغماتيون ووسطيون ومتطرفون، وبينهم ايرانيو الهوى ايضا، ومنهم من يناصب إيران العداء، وهؤلاء (نواصب) في نظر الشيعة (المتأيرنين)!.

لاعلاقة للشيخ صفي الاردبيلي نزيل اردبيل عاصمة اذربيجان بمن يحكمون ايران اليوم، كما لم يكن اسماعي...

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