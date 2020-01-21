المشادة الكلامية الحادة بين نبيل جاسم وخلف

2020/01/21 | 20:29 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

افادت وسائل اعلامية محلية، بان الصحافي نبيل جاسم وقناة دجلة يقيمان دعوى قضائية امام محكمة الكرخ، ضد الناطق بإسم القائد العام اللواء "عبد الكريم خلف".

وكان خلف قد وصف المذيع بـ"التافه" وقال إنه مدفوع الثمن، في اعقاب ملاسنةٍ حادة، إثر اعداد شهداء الإحتجاجات، التي قال خلف إنها "ارقا...

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