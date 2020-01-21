2020/01/21 | 20:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تسجيلا مصوراً يظهر عناصر من القوات الأمنية وهم يضرمون النار بعجلة تك تك تعود لمتظاهر قرب طريق محمد القاسم وسط العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. عناصر أمن ينتقمون من عجلة “تك تك” لمتظاهر باحراقها قرب طريق محمد القاسم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. عناصر أمن ينتقمون من عجلة “تك تك” لمتظاهر باحراقها قرب طريق محمد القاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).