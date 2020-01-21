ترامب عن محاكمة عزله: مجرّد (إجراء) زائف

2020/01/21 | 20:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على محاكمة عزله، بأنها مجرد إجراء زائف، ومطاردة شعواء مستمرة منذ سنوات ومشينة.

وبدأت محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، اليوم، في استخدام نادر لآلية دستورية لعزل الرئيس عمقت الانقسام بين الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر.

وطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل الرئيس الجمهوري واصفين إياه بأنه خطر على الديمقراطية والأمن القومي في الولايات المتحدة.

وندد ترامب ومحاموه بالمساءلة وقالوا إنه لم يرتكب أي خطأ، وإن الديمقراطيين يحاولون فقط منع إعادة انتخابه.

ومن المتوقع أن تستمع المحاكمة التي يبثها التلفزيون إلى المرافعات الافتتاحية في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية هذا الأسبوع، وقد يجري التصويت يوم الثلاثاء على أقرب تقدير على القواعد المنظمة للمحاكمة، ويشمل ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي للمجلس أن يدرس في موعد لاحق استدعاء شهود منهم مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون.

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