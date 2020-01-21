2020/01/21 | 20:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

يواصل فريق القوة الجوية بكرة القدم تدريباته اليومية استعدادا لدوري الكرة الممتاز والذي من المؤمل انطلاقه شهر شباط المقبل.

ورفع الجهاز الفني من وتيرة الإستعداد بعدما شهدت التدريبات تواجد جميع اللاعبين باستثناء اللاعب علي حصني الحاصل على اجازة.

هذا وقال مشرف الفريق مهدي لاعلام النادي بأن الصقور ستواجه منتخب الشباب في لقاء ودي يوم غد الأربعاء في ملعب القوة الجوية عند الساعة الثانية ظهرا للوقوف على جاهزية الفريق قبل الدخول في منافسات المسابقة المحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يواصل تدريباته بغياب حصني ويلاقي منتخب الشباب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يواصل تدريباته بغياب حصني ويلاقي منتخب الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).