بالصور.. متظاهرو البصرة يغلقون تقاطع الكزيزة بالكتل الكونكريتية والاطارات المحترقة

2020/01/21 | 20:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام المتظاهرون في محافظة البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، باغلاق تقاطع الكزيزة وسط المدينة بالكتل الكونكريتية والاطارات المحترقة.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين في محافظة البصرة قاموا قبل قليل باغلاق تقاطع الكزيزة وسط المدينة بالكتل الكونكريتية والاطارات المحترقة لمنع مرور المركبات.يذكر ان المتظاهرين في محافظة البصرة قاموا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بقطع التقاطع التجاري وسط المدينة باستخدام الاطارات المشتعلة.

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