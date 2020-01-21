زعيم كوريا الشمالية يفتح

2020/01/21 | 20:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكدت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة تجاهلت مهلة لتقديم تنازلات في المحادثات النووية مما جعلها تشعر بأنها لم تعد مقيدة بالتزاماتها التي تشمل وقف التجارب النووية وتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وإنها قد تبحث عن مسار جديد.وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد حدد مهلة لواشنطن انتهت بنهاية العام الماضي لتقديم تنازلات في محادثات نزع الأسلحة النووية بين البلدين.من جانبه،قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إن الولايات المتحدة فتحت قنوات اتصال بهذا الشأن.واضاف أوبراين، إنه يأمل في أن يستمر كيم في التزامات نزع الأسلحة النووية التي قدمها في اجتماعات القمة التي عقدها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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