فائق زيدان وكريم خان يبحثان عمل فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش وتقديمه للسلطات

2020/01/21 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة كريم خان.

بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ذكر أن الجانبين بحثا اختصاص عمل فريق التحقيق الدولي الذي يقتصر على جمع الأدلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الارهابي فقط وتقديمها لسلطات التحقيق العراقية.

وأضاف البيان، أن الطرفين بحثا أيضا جهود الفريق في جمع الأدلة ضمن برنامج الكتروني متطور لتسهيل عمل المحاكم وجهات التحقيق المختصة بهذا الشأن.

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