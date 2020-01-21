2020/01/21 | 20:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل جديدة كشفت عنها الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بشأن مسلسلها الجديد “عشرين عشرين” المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.نادين نجيم تكشف عن تفاصيل شخصيتها وشاركت نادين نجيم عبر حسابها على انستجرام، الجمهور بصورة لها ظهرت فيه بقصة شعرها الجديدة التي ستظهر بها في شخصيتها بالمسلسل معلنة عن بدء تصوير المسلسل، وأوضحت حقيقة تشابه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادين نجيم تكشف عن تفاصيل دورها بشخصية “النقيب سما” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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