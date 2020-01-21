رديف القوة الجوية يحقق فوزه الأول ضمن بطولة نادي العدالة الودية

2020/01/21 | 20:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حقق رديف القوة الجوية فوزه الأول على فريق الأثير بهدفين دون رد ضمن بطولة نادي العدالة التنشيطية الودية.

اللاعب مصطفى حمود سجل الهدف الاول للصقور في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وأضاف عبدالرؤوف محمود الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والخمسين.

يذكر أن رديف القوة الجوية يلعب في المجموعة الاولى التي تضم بلادي والاثير والسياحة.

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