2020/01/21 | 20:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأمريكي: نجاح وتقدم الإقتصاد منذ توليت المنصب نائب إيراني يخصص 3 ملايين دولار لمن يقتل ترامب طهران – رزاق نامقي قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن نائبا إيرانيا أعلن عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ونسبت الوكالة شبه الرسمية للنائب أحمد حمزة قوله (بالنيابة عن […]

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