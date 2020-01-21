2020/01/21 | 20:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: نجاح ولادة قيصرية لشابة مصابة بالسرطان كربلاء – محمد فاضل ظاهر النجف – سعدون الجابري تمكن فريق طبي جراحي في مستشفى النسائية والتوليد في محافظة كربلاء من اجراء عملية قيصرية ناجحة لمريضة تبلغ من العمر 20 عاما مصابة بسرطان الغدة الدرقية.وقال مدير المستشفى الدكتور ابراهيم الركابي في تصريح صحفي امس ان […]

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