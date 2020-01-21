روسيا تعلن تشكيل الحكومة الجديدة.. 9 نواب لرئيس الوزراء

2020/01/21 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممدوح سليمان/ أعلن الكرملين منذ قليل تشكيل الحكومة الروسية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن وافادت وكالة سبوتنيك الروسية في نبأ عاجل أن لافروف ونوفاك يحافظان على حقيبة الخارجية والطاقة في التشكيل الجديد.

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