اسماء المقبولين للشمول براتب المعين المتفرغ 2020 الوجبة 14

2020/01/21 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة ال(14) من المتقدمين للشمول براتب المعين المتفرغ.وقال رئيس الهيئة عصام عبداللطيف محمد ان الهيئة باشرت اعلان اسماء الوجبة ال(14) من المتقدمين للشمول بالمعين بالمتفرغ بواقع (76) مستفيدا، داعيا المستفيدين الذين وصلت اليهم رسائل نصية الى مراجعة اقسامها حسب المواعيد […]

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