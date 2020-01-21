رواء محمود حسين - خاطرة في الفلسفة (2)

2020/01/21 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رواء_محمود_حسين وفِي أثناء بحثي في الفرق بين الحكمة والفلسفة فقد اطلعت أيضاً على فصول من سيرة أرسطو تلميذ أفلاطون.ذكر القفطي أنه قد انتهت فلسفة اليونانيين إلى أرسطوطاليس، وهو منتهى فلاسفتهم وأستاذ علمائهم، وهو أول من أفرد صنعة البرهان من كافة الصناعات المنطقية ومثلها بالهيئات الثلاثة وصيرها أداة للعلوم العقلية حَتَّى لقب بصانع المنطق.وقد ذكر القفطي أنه أرسطوطاليس بن نيقوماخس الفيثاغوري، وَكَانَ أرسطوطاليس ت......

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