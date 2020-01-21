تميم منصور - هس ... الشعوب العربية نائمة

2020/01/21 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تميم_منصور صدق كل الذين وصفوا قادة العرب وغالبية شعوبهم بأنهم كالأبل لا ذاكرة لهم، وكل من يستسلم للنسيان يفقد غيرته وحماسه وهو على الاستعداد بالتفريط بكرامته، كما أن شعوره الأمني والوطني يتجمد وقد تجسد هذا الإحساس القومي بالاستسلام لحالات التدهور ومواصلة التبعية لنظم مختلفة ولقوى أجنبيةـ كل هذا حول غالبية الدول العربية إلى ما يشبه " ماء السبيل " الكل يستعمله دون إذن ويأخذ منه بقدر ما يريد .اليوم الوطن ......

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