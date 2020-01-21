جامعة البصرة تناقش تاريخ الايزيدية ومحنتهم في العراق

2020/01/21 | 20:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو نظم قسم التاريخ في كلية الاداب بجامعة البصرة، ندوة نقاشية استعرض فيها البروفسور انور جاسب الأسدي محنة الايزيديين في العراق.بحضور كوكبة من الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا، وضباط وقادة أمنيين المهتمين بمحنة الأيزيديين .في حديثه ل “ايزيدي 24” اوضح البروفيسور أنور جاسب الأسدي استاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة …

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