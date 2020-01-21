انتعاش الرياضة النسوية في المخيمات وسط دعم اجتماعي

2020/01/21 | 20:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم تعتبر الرياضة من اهم مجالات الحياة في الكثير من المجتمعات واكثرها اهتماما، مثله مثل المجتمعات الاخرى يهتم الكثيرين من المجتمع الايزيدي بالرياضة ومنهم من وصل الى مستويات عالية حيث الاندية والمنتخبات على مستوى الذكور اما الأناث كانت تتجنب الرياضة في الكثير من الاحيان لعدم وجود دعم وصالات وملاعب خاصة بها …

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