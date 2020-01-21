2020/01/21 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - الديوانية

أعلن معتصمو محافظة الديوانية، الثلاثاء، الاتفاق على 6 نقاط لتصعيد حراكهم سلمياً.

وقال المعتصمون في بيان، إن "خيم الاعتصام في الديوانية اجتمعت اليوم من اجل التصعيد السلمي ليوم غد والايام المقبلة".

وأضافوا، أن "الخيم خرجت بالمقررات التالية: استمرار التصعيد السلمي والى اشعار اخر لحين تحقيق المطالب، وقطع الطريق الدولي، وغلق مداخل الديوانية الخارجية بشكل تام".

وتابع المعتصمون، أنهم "قرروا ايضا عدم وجود قطع داخلي من يوم غد، والاضراب العام والشامل لجميع دوائر الدولة الحكومية والمدارس كافة، وسيتم القطع بالطرق السلمية القانونية".

يأتي ذلك، بالتزامن مع انتهاء "المهلة" التي حددها المتظاهرون، دون تلبية مطالبهم، حيث أقدم المتظاهرون في محافظة ذي قار، على قطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والمحافظة، والطريق الرابط بين واسط والمحافظة، فيما قطع المتظاهرون في محافظتي النجف وواسط، أغلب الطرق الرئيسة.

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطروانة، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده استخدام العراق كساحة للصراعات الإقليمية والدولية، مبينا ان موقف بلاده الثابت بدعم العراق لمواجهة جميع التحديات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان ا

بغداد اليوم - بغداد

كشفت عضو كتلة الفتح النائب انتصار الموسوي، الاثنين 21 كانون الثاني 2020، عن وضع تحالفها "خطاً ’’احمر" لايمكن تجاوزه عند اختيار مرشح رئيس الوزراء المقبل.

وقالت الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان &q

بغداد اليوم- خاص

نفى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، سفر أغلب اعضاء مجلس النواب إلى إقليم كردستان أو خارج العراق خشية التصعيد الذي تشهده العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، بعد انتهاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( معتصمو الديوانية يعلنون الاتفاق على 6 نقاط لتصعيد حراكهم سلمياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( معتصمو الديوانية يعلنون الاتفاق على 6 نقاط لتصعيد حراكهم سلمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).